Axios: Сирия может отправить войска в Йемен для борьбы с хуситами

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Саудовская Аравия и Сирия обсуждают возможное участие сирийских военных в операции против хуситов в Йемене. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Эр-Рияд рассматривает вариант привлечения сирийских сил к поддерживаемому Саудовской Аравией наступлению против хуситов. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, как утверждается, серьезно изучает предложение, однако окончательного решения пока не принял.

В свою очередь, Reuters также сообщило, что Дамаск рассматривает несколько вариантов военной помощи Саудовской Аравии. Среди них оборонительная поддержка для защиты территории королевства от атак хуситов и возможное участие сирийских войск в наступательных действиях вместе с силами, поддерживаемыми Эр-Риядом.

Axios отметило, что администрация президента США Дональда Трампа была проинформирована о контактах Саудовской Аравии и Сирии и не возражает против возможного участия Дамаска в операции. Предполагается, что такой шаг позволил бы усилить давление на хуситов без прямого участия американских военных.

Военное противостояние в Йемене возобновилось в середине июля после четырехлетнего периода затишья. В конце сентября глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий и всеобщей мобилизации для противостояния хуситам.