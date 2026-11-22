Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сын председателя правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорада Додика Игор выдвинут на пост премьер-министра Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом глава партии сообщил в соцсети X, поздравив сына с получением мандата на формирование нового правительства.

"Игор – моя гордость и моя победа. От сердца поздравляю его с избранием носителем мандата на формирование нового правительства Республики Сербской. Он – дитя СНСД", – написал политик.

4 октября Додик объявил о победе партии на выборах в Республике Сербской. По его словам, политическая сила вместе с коалиционными партнерами получит две трети мандатов в парламенте нового созыва.

Додик поблагодарил избирателей за поддержку и отдельно отметил встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась перед голосованием. Встреча с российским президентом прошла 29 сентября.