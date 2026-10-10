Додик заявил, что власти Республики Сербской поднимут вопрос газопровода для газа из РФ

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Власти Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) после победы на выборах снова поднимут вопрос строительства трубопровода для поставок российского газа через территорию Сербии на уровне БиГ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик.

Причиной блокировки проекта он назвал многолетние политические разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой. Додик отметил, что Республика Сербская готова работать над этим вопросом, если "с бошняцкой стороны будет проявлена добрая воля к сотрудничеству".

В настоящее время БиГ получает российский газ через подключение в городе Зворник на границе с Сербией. Годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и США обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток". В обсуждении участвовали высокопоставленные представители двух стран. Однако пока неизвестно, насколько Вашингтон заинтересован в восстановлении поставок российского газа в Германию.