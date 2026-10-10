Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 10:11

Политика

Додик заявил, что власти Республики Сербской поднимут вопрос газопровода для газа из РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Власти Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) после победы на выборах снова поднимут вопрос строительства трубопровода для поставок российского газа через территорию Сербии на уровне БиГ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик.

Причиной блокировки проекта он назвал многолетние политические разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой. Додик отметил, что Республика Сербская готова работать над этим вопросом, если "с бошняцкой стороны будет проявлена добрая воля к сотрудничеству".

В настоящее время БиГ получает российский газ через подключение в городе Зворник на границе с Сербией. Годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и США обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток". В обсуждении участвовали высокопоставленные представители двух стран. Однако пока неизвестно, насколько Вашингтон заинтересован в восстановлении поставок российского газа в Германию.

Путин провел встречу с представителями власти Республики Сербской

Читайте также


политика

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика