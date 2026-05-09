Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 19:50

Политика

Путин провел в Кремле встречу с делегацией Республики Сербской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин провел в Кремле встречу с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), которую возглавил новый президент Синиша Каран, передает РИА Новости.

Зарубежные гости прибыли в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Наш визит в Российской Федерации – это подтверждение того, что и Российская Федерация, и Республика Сербская сообща относятся к вопросу наследия Великой Отечественной войны, мы настоящие друзья", – сказал Каран.

Он добавил, что Россия – самый важный стратегический партнер Республики Сербской на международной арене. Он подчеркнул, что республика, в свою очередь, будет продолжать создавать более крепкий фундамент для этих отношений.

"Между сербским и русским народом, между сербами и русскими людьми, да и другими народами России, на протяжении веков были особые близкие отношения и полное взаимопонимание", – подчеркнул Путин.

Кроме того, Российская Федерация и Республика Сербская Боснии и Герцеговины вместе выступают за формирование более справедливого миропорядка и продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела, добавил российский президент. У сторон общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах и в Европе.

Также во встрече приняли участие председатель Союза независимых социал-демократов Милорад Додик и председатель Народной скупщины Ненад Стевандич. Путин отметил, что с Додиком у него сложилось "конструктивное регулярное взаимодействие". Также он отметил важность того, что все они являются единомышленниками.

"Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской", – заключил президент.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

В частности, среди гостей – словацкий премьер Роберт Фицо, король Малайзии султан Ибрагим и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика