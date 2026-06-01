01 июня, 20:19

Россия с 2 июня запретит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор временно ограничивает ввоз из Армении свежего винограда и косточковых плодов, в том числе вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение было принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. В частности, были выявлены карантинные для стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объекты.

В ведомстве указали, что Москва не раз направляла Еревану сведения об этих нарушениях. Поэтому Россельхознадзор вводит с 2 июня ограничения, которые затронут еще и транзит свежего винограда и косточковых плодов в страны – члены ЕАЭС. Меры будут действовать до того момента, пока не будет сформирован механизм по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Россельхознадзор объяснил, что поставка в РФ карантинных объектов угрожает фитосанитарному благополучию РФ и ЕАЭС, а также реализации программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в стране.

Кроме того, Россельхознадзор с 30 мая приостановил ввоз свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении из-за частых нарушений. За текущий год выявлен 181 случай карантинных объектов. Ограничения будут действовать до создания алгоритма по обеспечению безопасности поставок.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что введенные ограничения на поставки ряда товаров из Армении не скажутся на экономике России, в том числе на уровне инфляции. По его словам, РФ обладает достаточно диверсифицированной структурой поставщиков для внутреннего рынка.

В России вступил в силу запрет на ввоз овощей, зелени и клубники из Армении

