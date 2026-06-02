Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 20:53

Экономика

Кабмин РФ расширил список компаний, которые могут получить IT-аккредитацию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российское правительство расширило перечень компаний, имеющих право на получение IT-аккредитации. Об этом сообщала пресс-служба Минцифры РФ.

Данный статус теперь доступен разработчикам ПО и ПАК для ГИС, участникам значимых проектов в области цифровизации, владельцам российских программ из списка для предустановки, а также разработчикам ПО и ПАК для объектов КИИ.

Вместе с тем сроки плановой процедуры подтверждения аккредитации для всех IT-компаний были продлены. В частности, аккредитованные организации могут подать заявление на подтверждение до 1 июля включительно. На данный момент уже более 16 тысяч компаний воспользовались услугой.

Минцифры проведет проверку поданных заявлений до 1 сентября. О результатах компании смогут узнать в своих личных кабинетах на портале "Госуслуги".

"Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития IT-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них IT-специалистам", – добавили в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в текущем году для российской IT-отрасли могут повысить льготные страховые тарифы до 15%. Это в два раза ниже, чем для других сфер. При этом в случае, если доходы сотрудников компании окажутся выше предельной базы, взносы составят 7,6%.

Путин заявил об укреплении технологического суверенитета России

Читайте также


экономика

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика