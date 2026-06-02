Кабмин РФ расширил список компаний, которые могут получить IT-аккредитацию

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Российское правительство расширило перечень компаний, имеющих право на получение IT-аккредитации. Об этом сообщала пресс-служба Минцифры РФ.

Данный статус теперь доступен разработчикам ПО и ПАК для ГИС, участникам значимых проектов в области цифровизации, владельцам российских программ из списка для предустановки, а также разработчикам ПО и ПАК для объектов КИИ.

Вместе с тем сроки плановой процедуры подтверждения аккредитации для всех IT-компаний были продлены. В частности, аккредитованные организации могут подать заявление на подтверждение до 1 июля включительно. На данный момент уже более 16 тысяч компаний воспользовались услугой.

Минцифры проведет проверку поданных заявлений до 1 сентября. О результатах компании смогут узнать в своих личных кабинетах на портале "Госуслуги".

"Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития IT-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них IT-специалистам", – добавили в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в текущем году для российской IT-отрасли могут повысить льготные страховые тарифы до 15%. Это в два раза ниже, чем для других сфер. При этом в случае, если доходы сотрудников компании окажутся выше предельной базы, взносы составят 7,6%.