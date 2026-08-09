Экс-футболист тульского "Арсенала" Илья Кулешин умер в 25 лет

Фото: телеграм-канал "ФК "Авангард" Курск"

Бывший футболист тульского клуба "Арсенал" и курского "Авангарда" Илья Кулешин скончался на 26-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Авангард".

Она уточнила, что причиной смерти стала онкология.

"Воспитанник тульского футбола и, несомненно, игрок, который запомнился нашим болельщикам ушел из жизни в возрасте 25 лет после осложнений, вызванных онкологическим заболеванием", – указано в сообщении.

Кулешин родился 29 августа 2000 года в Юхнове Калужской области. Футболом он начал заниматься в 8 лет.

За основную команду "Арсенала" спортсмен провел только четыре матча. В 2024–2025 годах он играл за "Авангард".

Последней командой футболиста был дзержинский "Химик" в 2025 году.

