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09 августа, 18:37

Происшествия

Драка со стрельбой произошла на парковке около ТЦ в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Драка со стрельбой произошла на парковке возле одного из торговых центров в деревне Марфино Одинцовского городского округа Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в дежурную часть Немчиновского отделения полиции. К моменту прибытия сотрудников участники драки скрылись. В медучреждения обращений от пострадавших не поступало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Правоохранители устанавливают личности участников конфликта и проводят мероприятия по их розыску и задержанию.

Ранее два человека пострадали после конфликта со стрельбой в дагестанском Дербенте. Незадолго до инцидента один из раненых сделал замечание водителю на улице, который, по его мнению, допустил нарушение. Позднее мужчины договорились встретиться. На место они пришли со знакомыми. Во время ссоры водитель начал стрелять в оппонентов из травматического оружия и ранил их.

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