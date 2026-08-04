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04 августа, 16:02

Происшествия

Полиция начала проверку после сообщения о стрельбе по окнам дома в Ульяновске

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция организовала проверку после информации от жительницы Ульяновска, заявившей о стрельбе под окнами своей квартиры на 16-м этаже дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В ряде телеграм-каналов распространились видеокадры, на которых женщина рассказала, что ей в квартире разбили стекло. Также она показала отверстие в стеклопакете и, предположительно, сплющенную свинцовую пулю от пневматической винтовки.

"Гражданка обнаружила второго числа в районе 21:00 (20:00 по московскому времени 2 августа. – Прим. ред.) повреждение стеклопакета. Третьего числа она обратилась в органы внутренних дел", – говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли подростков из ракетницы и распылили перцовый баллончик. Конфликт произошел на улице Вавиловых между 15- и 16-летними подростками с одной стороны и неизвестными с другой. Одного из подростков доставили в больницу.

Спустя некоторое время был задержан один из участников разбойного нападения. Им оказался 16-летний местный житель.

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