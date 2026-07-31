Суд в Оренбурге назначил домашний арест мужчине, стрелявшему в детей на футбольном поле

Фото: vk.ru/orb.sudrf

Промышленный суд Оренбурга отправил под домашний арест 19-летнего молодого человека, стрелявшего по детям на мини-футбольном поле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 28 июля: мужчина выстрелил в сторону бежавших от него 13-летних подростков "неустановленным предметом", похожим на пистолет. Все происходило при многочисленных свидетелях, в том числе детях. Каким именно оказался пистолет – пневматическим, травматическим или страйкбольным, – в пресс-службе не уточнили, однако установлено, что подростки получили телесные повреждения.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье "Хулиганство". Следователи ходатайствовали о его аресте, однако суд отказал в удовлетворении этого требования. Фигурант будет находиться под домашним арестом два месяца.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка выстрелила в своего 18-летнего знакомого из аэрозольного пистолета во время совместного употребления наркотиков. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка решила применить оружие. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

