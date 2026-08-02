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02 августа, 17:54

Транспорт

Очередь к Крымскому мосту достигла 850 автомобилей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Очередь из 850 автомобилей образовалась на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани из-за ручного досмотра. Об этом сообщается в канале в мессенджере MAX, который информирует о ситуации с дорожными затруднениями в районе моста.

Время ожидания проезда составляет около трех часов. В это же время со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее стало известно, что с 31 июля 2026 года до 10 июля 2030 года на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной будет круглосуточно закрыта одна полоса для движения.

Ограничения вводятся из-за строительных работ. В Выставочном переулке в районе дома 16, строения 1, по Краснопресненской набережной одну полосу закроют, при этом движение сохранится по одной полосе в каждом направлении.

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