Проект КРТ будет реализован на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух неэффективно используемых участков в районах Бабушкинский и Лосиноостровский на северо-востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Реорганизуемые территории общей площадью 1,72 гектара расположены по адресам: Анадырский проезд, владение 8 и улица Менжинского, владение 30, строение 1. Сейчас там находятся устаревшие нежилые объекты. Рядом проходят станция Лосиноостровская Ярославского направления МЖД и станция метро "Бабушкинская".

Согласно утвержденному проекту комплексного развития территорий (КРТ), на этих участках планируется возвести современный жилой комплекс для программы реновации, а также многофункциональный центр.

Общая площадь застройки составит 36,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Реализация проекта позволит создать около 600 рабочих мест. Комфортные квартиры в новостройках получат ориентировочно 350 человек.

Ранее стало известно, что в первом полугодии текущего года по реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025 года. За это время построено 37 домов, в которых обустроено свыше 11,5 тысячи квартир. Их жилая площадь превышает 650 тысяч квадратных метров. Новостройки появились в 27 районах 9 округов Москвы.

