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31 июля, 10:12

Город

Свыше 1,7 тыс рабочих мест создадут в Щербинке благодаря проекту КРТ

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке в ТиНАО планируется реализовать крупный проект комплексного развития территории (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Городские власти, по его словам, планируют включить в КРТ территорию площадью около 22,7 гектара у станции Силикатная МЦД-2. На двух участках суммарно возведут свыше 129 тысяч квадратных метров объектов производственного, офисно-делового и коммунального назначения.

"Вложения в проект оцениваются в 21,46 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации может составить 854,16 миллиона рублей. Всего на территории создадут свыше 1,7 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что свыше 22,3 гектара территорий отведут под производственно-складские комплексы, офисно-деловые центры, предприятия легкой промышленности, котельную.

На другом участке площадью 0,33 гектара планируют возвести административно-бытовой корпус и линии очистных сооружений. Их, как и котельную, застройщик безвозмездно передаст городу. Проект КРТ рассчитан на 8 лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе полностью завершено. Проект реализовали в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В результате появилось более 2,8 тысячи современных рабочих мест.

Проект комплексного развития территории утвердили в Нагатино-Садовниках

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