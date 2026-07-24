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24 июля, 10:45

Город

Темпы строительства жилья по реновации в Москве выросли на треть в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первую половину 2026 года в Москве в рамках программы реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К концу полугодия было построено 37 домов, в которых обустроено свыше 11,5 тысячи квартир. Их жилая площадь превышает 650 тысяч квадратных метров. Новостройки появились в 27 районах девяти округов Москвы. Больше всего домов – 16 – сдали на юго-востоке столицы.

"Программа реновации ежегодно улучшает собственные показатели по темпам и объемам строительства. <...> К июлю уже возведено 37 домов, тогда как год назад готовых к заселению новостроек было около 20", – рассказал Ефимов.

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Стены выровнены и оклеены флизелиновыми обоями под покраску. В комнатах уложен светлый ламинат, в прихожей и коридоре – ламинат или плитка. Напольное покрытие монтируется на звукоизоляционную подложку. В квартирах установлены дверные ограничители и датчики дыма.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что Московский фонд реновации занял первое место по объему введенного жилья среди застройщиков страны. Дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам, имеют высокий класс энергоэффективности. В квартирах установлены "умные" счетчики, которые сами передают показания в управляющую компанию.

Контроль за качеством строительства осуществляет Мосгосстройнадзор. Как сообщил председатель комитета Антон Слободчиков, на 37 площадках суммарно прошло более 260 контрольно-надзорных мероприятий.

Прилегающие территории благоустроены по концепции "двор без машин". Обустроены прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха, безопасные тротуары. Парковки расположены с внешних сторон зданий. Все новостройки находятся в шаговой доступности от метро, остановок, медицинских и образовательных учреждений, магазинов, парков и скверов.

Ранее сообщалось, что в период с января по июнь 2026 года договоры на равнозначные квартиры по программе реновации заключили более 22,8 тысячи горожан. Такой показатель почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Самыми результативными месяцами по числу москвичей, подписавших договоры, стали февраль, март и апрель.

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