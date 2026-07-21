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21 июля, 15:49

Город

Около тысячи москвичей приступили к осмотру квартир по реновации на Долгопрудной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около тысячи жителей старых домов приступили к осмотру новых квартир по программе реновации на Долгопрудной улице в Дмитровском районе на севере столицы. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Новый жилой комплекс расположен по адресу Долгопрудная улица, дом 5. Ранее там стояли старые пятиэтажки, жители которых уже переехали в новые квартиры. Рядом находится станция "Лианозово" столичного метро, а также образовательные и медицинские учреждения.

Как рассказал вице-мэр, всего в Дмитровском районе планируется расселить 55 домов. Переехать должны будут порядка 4 тысяч семей.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что площадь новостройки составила свыше 24 тысяч квадратных метров. В его семи секциях находится 421 квартира.

Все квартиры москвичи получают с готовой отделкой. В подъездах есть лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения вещей. На первом этаже предусмотрены помещения для открытия объектов социально-бытового назначения. Во дворах обустроены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Тем временем с начала реализации программы реновации на юге Москвы передали под заселение 40 новостроек общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья сдали в районе Царицыно – около 195 тысяч "квадратов". На втором месте оказался Нагорный район с более чем 60 тысячами квадратных метров.

Свыше 12,8 тыс москвичей получили новое жилье по реновации

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