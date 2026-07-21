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21 июля, 14:48

Город

В Москве под заселение передали более 800 тыс кв метров жилья по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 800 тысяч квадратных метров жилья в новых домах передано под заселение в Москве за первое полугодие 2026 года. Показатель вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, лидером по объему переданного жилья стал Юго-Восточный административный округ – там за полгода передали более 160 тысяч квадратных метров. Всего в столице около 286 тысяч москвичей уже переехали или находятся в процессе переселения по программе реновации.

В новостройках выполнена отделка квартир и подъездов, придомовые территории благоустроены – оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха, прогулочные дорожки. Первые этажи отданы под коммерческие объекты: пекарни, салоны красоты, пункты выдачи заказов и образовательные центры. Районы с новостройками имеют развитую транспортную и социальную инфраструктуру.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что при строительстве используются качественные материалы отечественных поставщиков, а срок службы домов превышает сто лет. Отделка выполнена в светлых тонах, часть квартир адаптирована для людей с ограниченной мобильностью: расширены дверные проемы, выключатели расположены ниже, санузлы оборудованы поручнями, предусмотрена удобная система открывания окон.

Участники программы могут воспользоваться городской услугой "Переезд по программе реновации". Программа реновации жилого фонда действует в Москве с августа 2017 года, она затрагивает около миллиона жителей и предполагает расселение 5 176 домов.

Ранее свыше 900 москвичей из 5 старых домов в Коптеве начали переселяться в новостройку. На первом этаже нового здания открыт центр информирования. Здесь участники реновации могут получить помощь в оформлении документов. Все участники программы получат квартиры с отделкой, сантехникой и осветительными приборами.

Свыше 12,8 тыс москвичей получили новое жилье по реновации

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