Около 1,6 тыс семей в СЗАО переехали в новые дома по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 1,6 тысячи семей на северо-западе Москвы с начала 2026 года переехали в современные дома по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройки спроектировали с учетом нужд семей с детьми и маломобильных горожан. Во дворах проведено благоустройство и озеленение, там появились зоны для активного и тихого отдыха.

В целом программа реновации на северо-западе столицы охватила 432 дома, 58 из которых уже полностью расселены, а 33 еще находятся в процессе. Под заселение передано 30 новых зданий, добавил Ефимов.

Больше всего семей, почти 550, переехали в новостройки в Южном Тушине, а в Северном Тушине обладателями современного жилья стали около 520 семей. Во всех квартирах предусмотрена улучшенная планировка, широкие коридоры и просторные кухни. Кроме того, новоселам не нужно будет тратить время и силы на ремонт, так как квартиры обладают улучшенной отделкой.



Кроме того, участники реновации могут получить от города бесплатные услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей, указал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Для этого им нужно обратиться в центры информирования населения, расположенные на первых этажах новостроек, или на портал mos.ru.

Записаться на подписание договора в удобное время можно онлайн через суперсервис "Переезд по программе реновации", отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В целом с начала года на северо-западе столицы владельцами нового жилья стали свыше 2,9 тысячи человек. Больше всего из них приходится на Северное Тушино – более 950 горожан. Вторым по этому показателю стало Южное Тушино – около 760 участников реновации. Следом идет район Хорошёво-Мнёвники, в котором договоры заключили свыше 590 москвичей.

Ранее стало известно, что заселение дома по программе реновации в районе Люблино стартует примерно с середины августа. Туда переедут жители шести соседних пятиэтажек с Краснодарской и Таганрогской улиц. Дом переменной этажности расположен по адресу улица Краснодонская, дом 20, корпус 1. Новостройка состоит из трех корпусов.

