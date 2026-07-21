21 июля, 19:34Происшествия
Вспышка энтеровируса произошла в детском лагере в Архангельской области
Фото: vk.ru/sev.artek
Вспышка энтеровирусной инфекции зафиксирована в детском лагере "Северный Артек" в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, пострадали 16 человек, в том числе 13 детей. Прокуратура Холмогорского района начала проверку по факту случившегося.
Обстоятельства и причины вспышки устанавливаются.
Ранее прокуратура Тверской области организовала проверку после вспышки вирусной инфекции среди воспитанников палаточного лагеря "Вымпел-Шторм". Заболевание обнаружили более чем у 10 детей. Все они были доставлены в инфекционное отделение больницы.
Следователи также начали проверку по факту соблюдения оказываемых услуг в соответствии с санитарными нормами.