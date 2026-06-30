30 июня, 09:40Происшествия
В Якутии 14 человек попали в больницу с инфекцией после банкета
Фото: depositphotos/sudok1
В Якутии 14 человек были доставлены в больницу с признаками кишечной инфекции в городе Мирном. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Отравившиеся начали поступать после банкета в Мирнинскую ЦРБ с 29 июня. После осмотра всех госпитализировали в инфекционное отделение. В настоящее время состояние граждан оценивается как средней степени тяжести.
На данный момент врачи ожидают результатов лабораторных исследований. В региональной прокуратуре сообщили, что начали проверку, в ходе которой оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического закона и прав потребителей.
Ранее прокуратура Тверской области инициировала проверку после вспышки вирусной инфекции среди воспитанников палаточного лагеря "Вымпел-Шторм". Заболевание выявили у более чем 10 детей. Все они находятся в инфекционном отделении больницы.
Случившимся также заинтересовалось СУ СК России по региону. Следователи начали проверку соблюдения оказываемых услуг в соответствии с санитарными нормами. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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