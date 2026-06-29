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29 июня, 13:26

Происшествия

Более 10 детей из лагеря в Тверской области госпитализированы с вирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прокуратура Тверской области инициировала проверку после вспышки вирусной инфекции среди воспитанников палаточного лагеря "Вымпел-Шторм", расположенного в Западнодвинском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Заболевание выявили у более чем 10 детей. Все они сейчас находятся в инфекционном отделении больницы.

Случившимся также заинтересовалось местное следственное управление СК России. Правоохранители, в частности, начали проверку соблюдения оказываемых услуг в соответствии с санитарными нормами.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – указали в пресс-службе ведомства.

Ранее случаи отравления из-за употребления готовой продукции произошли в Астраханской области. Всего пострадали 26 человек, которые принимали в пищу еду из магазина "Михайловский". Все они были направлены в инфекционный стационар в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе цеха гастронома. В частности, сотрудники не обеспечили поточность технологических процессов. Кроме того, на разделочном инвентаре отсутствовала маркировка. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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