Дело возбуждено после массового отравления людей под Астраханью

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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отправления 14 человек в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России.

Об отравлении людей после употребления готовой пищи из гастронома под Астраханью стало известно 27 июня. Сначала сообщалось о 12 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 14. Один из них скончался.

Пострадавшие находятся в инфекционном стационаре для оказания помощи. У всех лабораторно подтвержден сальмонеллез. Предварительно, источником инфекции оказались рыбные котлеты.

В свою очередь, специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе цеха гастронома. Там не была обеспечена поточность технологических процессов, а на разделочным инвентаре отсутствовала маркировка.