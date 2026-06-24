Владелец кафе в Волгоградской области задержан после массового отравления

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Следователи задержали владельца кафе в Камышине Волгоградской области, где произошло массовое отравление посетителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что сейчас с ним проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ранее 16 человек, включая 5 детей, обратились за медпомощью в Камышине после употребления купленных в местном кафе роллов и суши. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже у отравившихся обнаружили сальмонеллез. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование, деятельность заведения приостановили. Спустя время количество отравившихся увеличилось до 30.