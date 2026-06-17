РИА Новости: число отравившихся суши в кафе в Камышине возросло до 30 человек

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Уже 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления суши в кафе "ЕвроАзия" в Камышине Волгоградской области. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно 16 июня, когда 16 человек, включая 5 детей, обратились за медпомощью в Камышине после употребления купленных в местном кафе продуктов. Их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Деятельность заведения приостановлена.

Позже у отравившихся обнаружили сальмонеллез. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование.

