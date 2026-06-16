ТАСС: более 15 человек отравились суши из кафе в Волгоградской области

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Более 15 человек, в том числе дети, обратились за медицинской помощью в городе Камышине Волгоградской области после употребления купленных на вынос суши и роллов в местном кафе. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах региона.

"С 8 по 10 июня за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе пять несовершеннолетних", – сказал собеседник агентства, уточнив, что жизни людей ничего не угрожает.

После госпитализации граждан с признаками кишечной инфекции возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Деятельность кафе приостановлена.

"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – добавили в ведомстве.

Ранее суд в Москве приостановил на 90 суток работу ресторана "Якитория" на бульваре Дмитрия Донского из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Во время осмотра точки общепита специалисты выявили неудовлетворительное состояние производственного помещения, а также холодильного и технологического оборудования.