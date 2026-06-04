04 июня, 17:26Происшествия
В Москве приостановили работу ресторана "Якитория" в Северном Бутове
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Зюзинский суд Москвы приостановил работу ресторана "Якитория" на бульваре Дмитрия Донского из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Ограничение будет действовать 90 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Во время осмотра помещения ресторана специалисты выявили неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения, а также холодильного и технологического оборудования.
Кроме того, было зафиксировано отсутствие ежедневных осмотров работающих с продукцией сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний.
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Ранее столичное управление Роспотребнадзора инициировало проверку ресторана из-за случаев отравления после употребления клиентами роллов. Утверждалось, что у одного из пострадавших детей был выявлен сальмонеллез.
По данному случаю был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которых и выявили нарушения.
Отравившаяся роллами семья из Москвы потребовала у ресторана 1 млн рублей