В Москве приостановили работу ресторана "Якитория" в Северном Бутове

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Зюзинский суд Москвы приостановил работу ресторана "Якитория" на бульваре Дмитрия Донского из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Ограничение будет действовать 90 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Во время осмотра помещения ресторана специалисты выявили неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения, а также холодильного и технологического оборудования.

Кроме того, было зафиксировано отсутствие ежедневных осмотров работающих с продукцией сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора инициировало проверку ресторана из-за случаев отравления после употребления клиентами роллов. Утверждалось, что у одного из пострадавших детей был выявлен сальмонеллез.

По данному случаю был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которых и выявили нарушения.