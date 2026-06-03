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03 июня, 09:45

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Гастроэнтеролог Гостроус: суши и роллы в жару могут привести к отравлению из-за бактерий

Гастроэнтеролог объяснила, почему суши и роллы опасны в жару

Фото: depositphotos/Kesu01

В жару суши и роллы портятся гораздо быстрее и могут привести к тяжелому отравлению из-за бактерий, которые стремительно размножаются в рисе и сырой рыбе. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус.

Как уточнила медик, при нейтральном pH и высоком содержании крахмала в тепле в рисе активизируются споры бактерии Bacillus cereus.

"Уже через два часа при комнатной температуре количество бактерий в рисе становится опасным", – пояснила врач.

Поскольку суши не разогревают, токсины, вызывающие рвоту и диарею уже через 1–5 часов, остаются в продукте.

Вторая угроза – сырая рыба. В ресторане ее держат при 0–4 градусах на льду, но летом курьерская сумка за полчаса прогревается до 15 градусов и выше. В таких условиях в рыбе активизируются гистаминобразующие бактерии, сальмонелла и листерия.

Ситуацию усугубляет нарушение температурного режима при доставке. Сумка открывается десятки раз, через час после приготовления продукт почти все время находится в опасной зоне. Кроме того, покупатель не знает, сколько роллы пролежали на кухне до отправки: заказ, сделанный в 14:00, к моменту вручения может иметь возраст 3–4 часа.

Специалист отметила, что симптомы отравления обычно проявляются через 2–6 часов и сопровождаются многократной рвотой, диареей, обезвоживанием. Гистаминовое отравление сопровождается покраснением лица, крапивницей и падением давления – в таком случае нужна скорая.

Чтобы снизить риск, врач посоветовала заказывать суши только в проверенных местах, выбирать утреннюю доставку, проверять, чтобы васаби и имбирь были ледяными, а рис – не теплым. В жару безопаснее отдавать предпочтение запеченным роллам, темпуре, вариантам с копченым угрем или омлетом.

Ранее в СМИ писали, что несколько москвичей отравились роллами и онигири, заказанными в разных точках сети. Журналисты внедрились на кухню и выяснили, что повара готовили роллы в домашней одежде, без масок и медкнижек, а вместо слабосоленой рыбы использовали замороженную. Утверждалось, что рабочие поверхности находились в антисанитарном состоянии.

Позднее сообщалось, что в заведении была проведена доппроверка. Представители организации добавили, что при обнаружении некачественной продукции клиент может вернуть деньги или получить промокод на сумму заказа.

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