Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 14:05

Происшествия

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в школе Зеленограда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в школе Зеленограда после сообщений об отравлении. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Специалистами организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания.

В ходе расследования будет определен источник, круг контактных лиц и перечень необходимого лабораторно-инструментального обследования. Отмечается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в школе № 853 на боли в животе и симптомы отравления после завтрака пожаловались 13 учеников. Директор образовательного учреждения Анатолий Ващилин заявил, что на место были оперативно вызваны бригады скорой медицинской помощи, детей осмотрели врачи.

Сейчас в школе проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика