Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в школе Зеленограда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в школе Зеленограда после сообщений об отравлении. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Специалистами организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, направленного на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания.

В ходе расследования будет определен источник, круг контактных лиц и перечень необходимого лабораторно-инструментального обследования. Отмечается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в школе № 853 на боли в животе и симптомы отравления после завтрака пожаловались 13 учеников. Директор образовательного учреждения Анатолий Ващилин заявил, что на место были оперативно вызваны бригады скорой медицинской помощи, детей осмотрели врачи.

Сейчас в школе проводится проверка организации питания. До выяснения причин вся продукция, которая подавалась на завтрак, снята с реализации.