Новости

Новости

10 марта, 14:56

Происшествия

Мужчину приговорили к 3 годам условно за нападение на контролеров в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Суд назначил наказание в виде 3 лет условного заключения с испытательным сроком москвичу, который пытался проехать в общественном транспорте без билета, а затем напал на контролеров. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Дмитрий Солдатенков распылил газовый баллончик в лица сотрудников организатора перевозок. Мужчину оперативно задержали и возбудили уголовное дело.

3 февраля Таганский районный суд признал нарушителя виновным в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

В Дептрансе напомнили, что высшая мера наказания за нападение на контролера составляет 10 лет лишения свободы. Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты – 5 тысяч рублей.

Ранее мужчина напал на девушку в столичном метро и сломал ей нос. Он подошел к ней и попросил деньги, а когда она отказала и включила камеру, начал выбивать смартфон у нее из рук. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Позже нападавшему предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

судыпроисшествиятранспортгород

