Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Двое москвичей арестованы за избиение посетителя бара до потери сознания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Информация об инциденте в одном из баров, расположенных на Большой Черкизовской улице, поступила полиции. На место происшествия прибыли правоохранители, которые выяснили, что потерпевший и компания молодых людей поругались.

После началась драка, во время которой первому были нанесены удары по туловищу и голове. Из-за случившегося пострадавший потерял сознание. Потерпевшего госпитализировали. Врачи констатировали, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

После допроса очевидцев полицейские установили личности подозреваемых и задержали их по месту проживания в одном из соседних домов. Ими оказались двое москвичей в возрасте 18 и 20 лет. Один из них ранее был судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчину, который ссорился с девушкой, избили в центре Москвы. По данным столичного главка МВД России, повар, работавший в одном из ресторанов на улице Петровке, заметил у служебного входа, как рядом ругаются мужчина и девушка. Он решил вмешаться, после чего женщина зашла в заведение, а ее спутник остался на улице.

Спустя время последний попытался зайти в ресторан, однако перед этим нанес удар ногой по окну. В ответ сотрудник заведения взял прибор для закрывания жалюзи и, догнав злоумышленника, ударил его по голове. Пострадавший был доставлен в больницу.

Повар после случившегося был задержан. Им оказался 40-летний приезжий из Владимирской области. По факту произошедшего возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он арестован.

