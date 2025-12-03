Форма поиска по сайту

03 декабря, 14:40

Происшествия

В Новосибирске задержан курьер, подозреваемый в избиении женщины

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске на железнодорожном вокзале задержан мужчина, который подозревается в нанесении побоев женщине в подземном переходе. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадры нанесения мужчиной побоев распространились в соцсетях вечером 2 декабря. На них видно, как злоумышленник подходит сзади к женщине и бьет ее ногой в голову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях.

Спустя время злоумышленник был задержан. По словам Волк, им оказался 28-летний местный житель, который работает пешим курьером. Мужчина планировал скрыться из города после случившегося. В настоящее время он находится в отделе полиции.

Представитель МВД России также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что задержанный является иностранцем.

В свою очередь, в пресс-службе сервиса "Купер" добавили, что сотрудничество с курьером прекращено, а все данные были переданы МВД. Пострадавшей предоставят всю необходимую помощь и сопровождение.

Как уточнили в компании, в момент происшествия молодой человек не выполнял доставку через онлайн-сервис. Там также добавили, что проводят дополнительную проверку процедуры отбора и допуска курьеров к работе.

Ранее столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, до смерти избившего бабушку. По версии СК, во время конфликта в квартире дома на улице Изюмской мужчина избил свою бабушку 1958 года рождения, от чего она скончалась на месте.

Мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь дело будет рассмотрено в суде.

"Московский патруль": пенсионерка избила девушку из-за отказа уступить ей место в метро

