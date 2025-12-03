В Новосибирске задержан курьер, подозреваемый в избиении женщины

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске на железнодорожном вокзале задержан мужчина, который подозревается в нанесении побоев женщине в подземном переходе. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадры нанесения мужчиной побоев распространились в соцсетях вечером 2 декабря. На них видно, как злоумышленник подходит сзади к женщине и бьет ее ногой в голову. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях.

Спустя время злоумышленник был задержан. По словам Волк, им оказался 28-летний местный житель, который работает пешим курьером. Мужчина планировал скрыться из города после случившегося. В настоящее время он находится в отделе полиции.

Представитель МВД России также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что задержанный является иностранцем.

В свою очередь, в пресс-службе сервиса "Купер" добавили, что сотрудничество с курьером прекращено, а все данные были переданы МВД. Пострадавшей предоставят всю необходимую помощь и сопровождение.

Как уточнили в компании, в момент происшествия молодой человек не выполнял доставку через онлайн-сервис. Там также добавили, что проводят дополнительную проверку процедуры отбора и допуска курьеров к работе.

