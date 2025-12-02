Студент избил школьников в Приморье после жалобы их одноклассницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Приморском крае 18-летний студент избил двух подростков после жалобы их одноклассницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Ранее в социальных сетях со слов матери одного из пострадавших говорилось, что шестиклассница в Находке якобы наняла нескольких студентов, чтобы те избили обижавших ее сверстников. После этого Следственный комитет Приморья начал проверку.

По предварительным данным, установленным краевой прокуратурой, 26 ноября житель Фокина нанес побои и причинил физический вред двум 12-летним мальчикам. В УМВД подчеркнули, что в дежурную полицейскую часть поступало сообщение об избиении подростка.

Отмечается, что преступление стало следствием неприязненных отношений мальчиков с одноклассницей, которая пожаловалась своему знакомому. Студент вместе с другом встретил пострадавшего и его брата-близнеца после школы и избил. Мальчик находится в больнице Находки.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и причастных лиц. Также следователи установят степень тяжести вреда здоровью пострадавших. В УМВД отметили, что студент свою вину признал.

По данным прокуратуры, днем ранее этот же юноша избил еще одного 12-летнего подростка. В ведомстве не уточнили, был ли пострадавший вовлечен в конфликт с шестиклассницей.

Ранее в Москве правоохранители начали проверку после избиения подростками 13-летней девочки. В полицию обратилась мать пострадавшей. По ее словам, группа подростков избила ее дочь из-за личной неприязни.

Правоохранители допросили свидетелей инцидента и установили личности всех участников потасовки. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье о неисполнении ими обязанностей по воспитанию детей.

Состояние пострадавшей девочки улучшилось. Ее готовят к выписке из больницы.