Новости

Новости

Израиль нанес новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильские силы приступили к новой серии авиаударов по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте", – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, новые удары пришлись на южный пригород Бейрута. Кроме того, под обстрелом оказался один из жилых домов в районе Харет-Хрейк.

Ранее сообщалось, что позиция миротворцев ООН на юге Ливана подверглась обстрелу. Повреждения получил один из объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль. Предположительно, это произошло в результате огня из тяжелого пулемета, после чего возник пожар.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи сказал, что пока нет каких-либо конкретных инициатив по прекращению конфликта, однако Тегеран будет приветствовать ту, которая приведет к справедливому окончанию боевых действий.

