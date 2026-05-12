Путин заявил о положительных тенденциях в темпах экономического роста в РФ

Российская экономика постепенно возвращается на вектор роста, прямо сейчас в ней отчетливо видны положительные тенденции, заявил Владимир Путин во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

"Темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции", – отметил президент.

Решетников дал подробный отчет о макроэкономических показателях страны в последние годы, в том числе о ВВП. По его словам, рост российской экономики за последние три года составил 10%, что является "очень хорошим темпом".

При этом министр также напомнил, что по паритету покупательной способности Россия – четвертая экономика мира. По словам Решетникова, РФ уверенно занимает эту позицию и сохранит ее за собой в обозримой перспективе.

Также глава МЭР отметил, что несмотря санкции, масштабную перестройку и другие дестабилизирующие факторы, российская экономика проявила себя "весьма достойно". По словам Решетникова, прямо сейчас говорить о восстановлении темпов роста ВВП преждевременно, но ситуация стабилизируется.

Министр добавил, что Минэкономразвития России рассчитывает, что мартовская тенденция восстановления экономики закрепится в апреле-мае. Кроме того, продолжил Решетников, в России сохраняется рост зарплат: к примеру, в марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что экономический рост РФ в текущем году прогнозируется на уровне 0,4% с увеличением темпов до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029-м.

По его словам, правительство РФ систематически ведет работу над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту. В том числе принимаются усилия для обеспечения перехода ресурсов, рабочей силы и инвестиций в более продуктивные сферы.