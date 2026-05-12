12 мая, 13:57

Экономика

Песков призвал не ждать кадровых решений в кабмине из-за мировой волатильности экономики

Фото: kremlin.ru

Нестабильность в глобальной экономике не может быть поводом для принятия кадровых решений в российском кабмине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что рост государственной экономики в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, и лишь в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.

"Наверное, вряд ли стоит это делать", – ответил Песков на вопрос, не является ли прогнозируемое замедление роста экономики поводом для кадровых решений в правительстве.

Пресс-секретарь президента отметил, что отечественную экономику невозможно полностью застраховать от волатильности мировых рынков. По его словам, нестабильность негативно сказывается практически на всех странах мира.

"Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать", – отметил Песков.

Кроме того, на текущей неделе Владимир Путин планирует провести совещание по экономическим вопросам, анонсировал пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что лидер страны плотно занимается экономической проблематикой.

Как ранее подчеркивала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, обсуждение тенденции ослабления курса рубля является преждевременным. По ее словам, стоимость российской валюты колеблется в приемлемом диапазоне на уровне 2025 года. Ситуацию она связала с фактором низкой цены на нефть в начале года и приостановкой действия бюджетного правила.

