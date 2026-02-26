Греф назвал ключевую ставку в 12% условием сбалансированного движения экономики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снижение ключевой ставки до 12% годовых поможет сбалансировать экономическую динамику и поддержать инвестиционную активность. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф.

По его словам, в компании оценивали, при каком уровне ставки возможен переход от спада к умеренному росту инвестиций.

"По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", – сказал он во время конференц-звонка с журналистами и аналитиками.

Он также напомнил, что после замедления инфляции Центробанк начал снижать ключевую ставку. Первый этап смягчения уже повлиял на кредитную активность, однако этого пока недостаточно, так как инвестиции сокращаются три квартала подряд.

Совет директоров Центробанка 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.