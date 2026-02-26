Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 16:30

Экономика

Греф назвал ключевую ставку в 12% условием сбалансированного движения экономики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снижение ключевой ставки до 12% годовых поможет сбалансировать экономическую динамику и поддержать инвестиционную активность. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф.

По его словам, в компании оценивали, при каком уровне ставки возможен переход от спада к умеренному росту инвестиций.

"По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12% годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", – сказал он во время конференц-звонка с журналистами и аналитиками.

Он также напомнил, что после замедления инфляции Центробанк начал снижать ключевую ставку. Первый этап смягчения уже повлиял на кредитную активность, однако этого пока недостаточно, так как инвестиции сокращаются три квартала подряд.

Совет директоров Центробанка 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.

Читайте также


экономика

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика