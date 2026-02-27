В Москве раскрыли совершенное 24 года назад особо тяжкое преступление

Фото: MAX/"Столичный СК"

Следственный комитет по Москве раскрыл особо тяжкое преступление, произошедшее 24 года назад на территории одного из столичных заводов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Следствие установило, что 30 марта 2002 года один из мужчин во время распития алкогольных напитков из личной неприязни избил своего знакомого и скрылся. Пострадавший вскоре скончался в больнице. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками других правоохранительных органов тщательно проанализировали материалы дела и повторно допросили свидетелей. В результате им удалось выяснить, что к преступлению причастен 60-летний иностранный гражданин.

"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания по обстоятельствам преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в материале.

Ранее суд вынес приговор 41-летнему москвичу по делу о преступлении, совершенном более 26 лет назад. Мужчине инкриминировали убийство группой лиц по предварительному сговору, а также разбой. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.