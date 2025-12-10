В Москве раскрыли убийство мужчины бейсбольной битой в 2019 году

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичные следователи раскрыли убийство мужчины бейсбольной битой, совершенное в 2019 году в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Москве.

По данным ведомства, 19 декабря 2019 года иностранец 1994 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в ресторане на Авиационной улице. На почве личной неприязни он избил бейсбольной битой своего знакомого. Иностранец нанес пострадавшему не менее 11 ударов в жизненно важные органы, от чего мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело знакомого на безлюдный участок в Московской области, а затем скрылся.

По факту убийства возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Следователи в рамках раскрытия преступлений предыдущих лет изучили все материалы и улики, связанные со случившемся. Они также провели допрос свидетелей произошедшего и организовали судебные экспертизы, благодаря чему удалось установить личность злоумышленника.

Иностранца заочно обвинили и арестовали. Его также объявили в международный розыск. Дело направили в суд для рассмотрения.

