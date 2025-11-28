В Москве раскрыли убийство семейной пары, совершенное в 1999 году

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Москве раскрыто убийство полицейского и его жены, совершенное в 1999 году. Об этом сообщило столичное управление СК РФ.

По данным следствия, 6 ноября 1999 года в квартире дома на Рязанском проспекте нашли трупы сотрудника уголовного розыска одного из отделов милиции и его супруги. На телах были зафиксированы множественные огнестрельные ранения. Первым убитых обнаружил их 9-летний сын, который в момент преступления находился в гостях у соседей.

В рамках изначального этапа следствия раскрыть дело не удалось из-за проверок нескольких версий, связанных с работой убитого, и отсутствия явных причин, указывающих на конкретное виновное лицо.

Однако в настоящее время московские следователи вместе с сотрудниками полиции проанализировали материалы уголовного дела, опросили ряд свидетелей и изучили информацию о близком окружении жертвы. По результатам всех мероприятий специалисты смогли установить причастность знакомых потерпевших к преступлению. Одному из них уже предъявили обвинение по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух лиц, совершенное в составе группы").

Установлено, что фигурант с 1983 по 1986 год работал инспектором в том же отделении милиции, где и жертва. Мужчина также был осужден в 1991 и 1993 годах за разбой и побег из мест лишения свободы. Свое наказание он отбывал до 1999 года.

На допросе фигурант частично признал свою вину и рассказал, что совершил преступление в ходе бытового конфликта. Специалисты провели с участием обвиняемого проверку показаний на месте убийства. Злоумышленник рассказал, как он совершил преступление. В рамках расследования также было установлено, что еще один соучастник преступления скончался в 2014 году.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Ранее столичный СК раскрыл убийство президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова, совершенное 27 декабря 1999 года.

Тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили во дворе жилого дома на улице Маломосковской. На первоначальном этапе следствия специалисты не смогли выявить преступника, однако позже они нашли свидетеля, который знал обстоятельства преступления.

В ходе анализа его показаний удалось установить исполнителя преступления. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками и входящий в преступную организацию. Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство" и арестовали.