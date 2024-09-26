В Москве вынесен приговор мужчине, убившему двух человек в 1995 году

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мужчину, совершившего двойное убийство в 1995 году, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Собранные Останкинским следственным отделом СК России по Москве доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Москвы Игоря Матюнина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а", "з" части 2 статьи 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений").

По данным ведомства, 5 декабря 1995 года Матюнин находился в квартире случайного знакомого и его матери на улице Кашенкин Луг. Между мужчинами возник конфликт из-за нежелания хозяина квартиры отдать ему телевизор марки "Рекорд" стоимостью 200 рублей.

В результате преступник нанес знакомому удар в грудь ножом, взятым на кухне. После Матюнин погнался за мамой убитого и на лестничной клетке нанес ей не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений хозяева квартиры скончались.

Поймать злоумышленника по горячим следам не удалось. Но спустя 28 лет благодаря молекулярно-генетической экспертизе на рюмке, которая осталась на месте преступления, удалось установить принадлежность биологических следов уже судимому Матюнину. Вину задержанный признал.

Ранее следственный отдел по Таганскому району раскрыл убийство, совершенное в Москве в 1996 году. Изначально преступник смог скрыться от органов следствия, однако спустя время правоохранителям удалось установить, что обвиняемый сменил имя и проживает в другом регионе. Его задержали в одном из московских аэропортов.