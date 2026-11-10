МВД предложило увеличить штрафы за нелегальный труд мигрантов до 800 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД России выступило с инициативой повысить штрафы для работодателей, использующих труд мигрантов с нарушением законодательства, до 800 тысяч рублей. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, подготовленный пакет законодательных инициатив уже направлен в правительство. Документ предусматривает обязанность генеральных подрядчиков, заказчиков и других ответственных за строительство лиц следить за соблюдением миграционных требований на своих объектах.

За первое нарушение предлагается установить штрафы в размере от 500 до 800 тысяч рублей. При повторном привлечении нелегальных работников сумма взыскания может составить от 1,5 до 2,5 миллиона рублей.

Ранее в России расширили перечень административных нарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. После вступления в силу закона от 4 августа 2026 года количество соответствующих статей КоАП увеличилось до 45.

В список добавили мелкое хулиганство, нарушения правил проведения публичных мероприятий, неповиновение требованиям полиции и дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, выдворение стало обязательным наказанием за ряд правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а размеры штрафов за нарушения миграционного законодательства повысили.

