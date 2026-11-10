"Яндекс" признал, что восстановить доступ к 2,84% данных клиентов Yandex Cloud невозможно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Небольшую долю клиентских данных на платформе Yandex Cloud после октябрьских атак беспилотников на дата-центры восстановить невозможно. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса".

Инженеры вернули доступ к 97,16% данных. Оставшиеся 2,84% восстановить нельзя: оборудование получило критические повреждения, а у клиентов не было бэкапов на платформе. При этом у тех, кто использовал бэкапы, сохранены все данные.

В "Яндексе" подчеркнули, что теперь при создании новых виртуальных машин бэкапы будут включены по умолчанию.

Из-за атак на дата-центры "Яндекса" в ряде регионов России пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов. Однако спустя время компании удалось восстановить все услуги, в том числе для бизнеса.

Уточнялось, что "Яндекс" работает над повышением надежности своей инфраструктуры и переходит к более распределенной модели ее работы.