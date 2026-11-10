Мать фигуристки Костылевой пожаловалась на информационный буллинг от "Ангелов Плющенко"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Мать российской фигуристки Елены Костылевой Ирина Костылева в своем телеграм-канале рассказала об информационном буллинге со стороны академии "Ангелы Плющенко".

Ранее стало известно, что спортсменка планировала 1 ноября вернуться на лед академии после восстановления от травмы. Ее мать сообщала, что фигуристка вышла на лед после болей из-за воспаления в связке.

"Почему не поднять вопрос об информационном буллинге спортсменки и ее семьи? О тех скандалах, которых сама академия "Ангелы Плющенко" и разворачивает вокруг Костылевых?" – написала Костылева.

Она также попросила разобраться в этом вопросе Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что фигуристка лишилась стипендии академии "Ангелы Плющенко" после того, как ее семья не выполнила условия соглашения. Родители Костылевой обязались не публиковать негативные комментарии об академии, ее руководстве и воспитанниках, а также не допускать тренировок дочери на чужих ледовых площадках.

Однако публикации Костылевой, в которых она критикует академию, других фигуристок и их родителей, в соцсетях стали окончательной причиной для прекращения выплат. После этого юристы направили семье уведомление о расторжении договора.

До этого тренер Евгений Плющенко обвинил мать спортсменки в физическом насилии над дочерью и направил на имя детского омбудсмена жалобу. По его словам, есть видеозаписи, подтверждающие случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери.

При этом подчеркивается, что женщина уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Костылева, в свою очередь, заявляла, что методы работы тренера приводят к травмам ее дочери.