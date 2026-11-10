Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Федеральная пассажирская компания (ФПК) предупредила о возможных задержках 10 пассажирских поездов. Это связано с приостановкой движения на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В список попали поезда № 310 Адлер – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 376 Москва – Воркута, № 42 Москва – Воркута, № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва, № 375 Воркута – Москва и № 97 Сыктывкар – Санкт-Петербург.

Для пассажиров организована перевозка через барьерное место автотранспортом, после чего они смогут продолжить путь в поездах по своим маршрутам. Сотрудники поездных бригад окажут им всю необходимую помощь.

"Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием", – отметили в ФПК.

Утром 10 ноября вагоны грузового поезда сошли с рельсов после обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области. Инцидент произошел на перегоне Черемуха – Виледь. Никто не пострадал.

Причины ЧП устанавливаются, движение на участке приостановлено. На месте происшествия задействованы восстановительные составы.

