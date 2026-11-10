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10 ноября, 14:26

Политика

ГД приняла поправку о защите жителей коттеджных поселков от "шлагбаумного рабства"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жители коттеджных поселков и малоэтажных жилых комплексов не должны сталкиваться с запретом на проход и проезд к своим участкам. Такую норму закрепила поправка, которую Госдума приняла ко второму чтению законопроекта об общем имуществе в таких комплексах, передает ТАСС.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон в беседе с журналистами пояснил, что нововведение должно защитить людей от практики, которую называют "шлагбаумным рабством".

В частности, поправка дает собственникам домов и земельных участков право свободно и бесплатно добираться до своей недвижимости по общим дорогам внутри комплекса. Вольфсон подчеркнул, что документ прямо запрещает перекрывать человеку путь к участку по предназначенной для этого дороге и брать деньги за сам доступ.

Сам базовый законопроект подготовило правительство России, а в первом чтении его приняли в 2022 году. Документ должен закрепить определение жилого комплекса, а также описать особенности управления и содержания общего имущества в малоэтажных комплексах и коттеджных поселках.

Ранее в Московской области запустили онлайн-услугу, которая позволяет получить техническое заключение для перевода садового дома в жилой без самостоятельного поиска специалистов и оформления документов в сторонних организациях. До этого собственникам нужно было отдельно обращаться в компанию для обследования недвижимости, а потом загружать готовое заключение на региональный портал.

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