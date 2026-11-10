Более 140 банков России находятся в процессе подключения к цифровому рублю

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Более 140 банков России находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

По ее словам, 38 кредитных организаций уже подключены к цифровому рублю, из них 21 – крупнейшие банки на платежном рынке. Кроме того, из числа тех, кто планировал сделать это позднее, подключились еще 17.

"Это их добровольное решение. Они хотели попробовать, им интересно предлагать новые инновационные инструменты для своих клиентов", – добавила зампредседателя.

Кахруманова уточнила, что 295 тысяч физлиц и около 15 тысяч юрлиц уже открыли свои счета на платформе, а с 1 сентября было проведено больше 250 тысяч операций. Доступны все базовые, важные для людей, возможные типы переводов между гражданами, бизнесом, индивидуальными предпринимателями, заключила она.

Ранее Кахруманова рассказала, что существуют случаи, в которых цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты. Прежде всего, это касается срочных переводов крупных сумм. По ее словам, через платформу цифрового рубля перевод крупных сумм можно провести бесплатно и без лимитов. В ином случае она больше подходит для индивидуальных предпринимателей.

Она добавила, что цифровой рубль также подходит владельцам крупных холдингов с множеством юридических лиц по всей стране. Кахруманова пояснила, что цифровая национальная валюта позволяет экономить на переводах, не привязываться к операционному дню в разных часовых поясах и проводить операции "бесшовно".