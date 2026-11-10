Собянин назвал смерть Каюрова утратой для отечественного искусства

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Анатолий Антонов

Народный артист РСФСР Юрий Каюров внес большой вклад в развитие отечественного искусства. Об этом говорится в телеграмме Сергея Собянина, которую зачитали на прощании с актером.

По словам мэра Москвы, творчество Каюрова связано с целой эпохой Малого театра, а его работы стали заметной частью истории российского кино. Он отметил, что актер был многогранно талантлив и убедительно воплощал исторических деятелей, героев русской и зарубежной классики, а также современных персонажей.

Церемония прощания с артистом проходит в траурном зале Троекуровского кладбища. После этого состоятся похороны.

Каюров ушел из жизни 6 ноября в возрасте 99 лет. Смерть наступила дома по естественным причинам, уточнял главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.

Артист начал карьеру в Малом театре в 1967 году. Он участвовал в таких спектаклях, как "Бешеные деньги", "Русские люди", "Убийство Гонзаго", "Выбор" и других.

Кроме того, актер снимался в кино. В частности, он исполнил роль Владимира Ленина в историко-биографической картине Анатолия Рыбакова "В начале века" и впоследствии много раз возвращался к ней в других лентах. В 1979 году Каюров получил звание народного артиста РСФСР.