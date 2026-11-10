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10 ноября, 11:51

Общество

В столице началась регистрация на предпрофессиональный экзамен для выпускников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве началась регистрация на предпрофессиональный экзамен для учеников 11 классов – конкурс "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Принять участие могут выпускники Москвы и школьники из других регионов России. Экзамен охватывает инженерное, медицинское, кадетское, предпринимательское, медиа- и IТ-направления.

Ракова отметила, что участие в конкурсе позволит ребятам проверить себя на практике, а при успешном прохождении испытаний – получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Сколько именно баллов добавится, зависит от выбранного вуза и результатов экзамена.

Для участия необходимо до 7 декабря авторизоваться на официальном сайте конкурса, выбрать номинацию и зарегистрироваться на теоретический и практический этапы. Потом для участников проведут консультации, на которых они смогут задать вопросы разработчикам заданий и разобрать способы решения.

Основной период начнется 18 января. Теоретический этап пройдет дистанционно, практический – на площадках более 30 вузов-партнеров. Представители высших учебных заведений участвуют в разработке заданий и проверке работ.

В 2026 году будущие медики отработают помощь пострадавшему: подготовят приборы для манипуляций, остановят кровотечение и вызовут скорую по алгоритму. Инженеры спроектируют в системе автоматизированного проектирования узлы из титанового сплава, соберут их в единую сборку и подготовят детали к 3D-печати.

Ученики космического направления инженерных классов займутся малым спутником дистанционного зондирования Земли: рассчитают параметры орбиты и разрешение бортовой камеры, а на стенде проверят, как мороз влияет на показания датчика расстояния.

В свою очередь, ученики инженерно-химического направления покажут знания по промышленной химии. Выпускники IТ-классов запрограммируют робота-курьера и соберут сигнализатор просадки напряжения. Будущие предприниматели рассчитают экономику запуска производства, а журналисты найдут ошибки в публикациях и составят контент-план для школьного сообщества.

Конкурс служит независимой проверкой того, как 11-классники освоили предпрофессиональную программу. Школьники демонстрируют знания по профильным предметам и применяют их в практических кейсах.

Ранее сообщалось, что для допуска к ЕГЭ-2027 старшеклассники напишут итоговое сочинение. Обычно его проводят в первую среду декабря, на работу отводится 3 часа 55 минут. Темы выпускники узнают только перед экзаменом. Всего предлагаются три направления, в каждом – по две темы.

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