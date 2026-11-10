Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили производство инновационных препаратов

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва", которые выпускают инновационные лекарства, произвели продукции на 26,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, речь идет о препаратах для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. Объем выпуска за первое полугодие на 33% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

Свое производство на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" разместит компания "АстраЗенека". Предприятие займется выпуском CAR-T-препаратов для лечения множественной миеломы, уровень локализации достигнет 90%. Ставку сделают на автоматизацию: внедрят роботизированные станции для очистки и концентрирования клеточного материала, а также инкубаторы нового поколения.

Контроль за качеством будут производить сверхточные проточные цитометры, готовые биопрепараты начнут хранить в автоматическом криохранилище. Сейчас на территории ОЭЗ возводят два высокотехнологичных предприятия.

В биотехнологическом комплексе "Артселленс" также начнут производить препараты на основе моноклональных антител, РНК- и клеточных технологий, включая разработки со стволовыми клетками. В новом корпусе завода "Велфарм-М" организуют полный цикл выпуска лекарств для лечения онкологических, гормональных и аутоиммунных заболеваний.

Условия для инвесторов создает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики, который также занимается привлечением новых высокотехнологичных компаний.

ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. Сегодня на 10 площадках общей площадью 430 гектаров работает более 250 высокотехнологичных предприятий в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, информационных технологий и робототехники.

Ранее Сергей Собянин заявил, что московские предприятия наращивают производство современных препаратов и высокотехнологичных медицинских изделий. По его словам, в первом полугодии выпуск средств для лечения органов дыхания вырос на 29,4%, препаратов для нервной системы – на 9,1%, а лекарств, влияющих на кроветворение и кровь, – на 22,2%.

Всего в городе работает более 100 предприятий, которые выпускают лекарства, вакцины, антибиотики, обезболивающие и другие препараты. Ключевой площадкой стала ОЭЗ "Технополис "Москва", где формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер. Из 14 компаний-резидентов 10 уже производят инновационные лекарства и медизделия.