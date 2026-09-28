Около 2,5 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ "Технополис "Москва" за полгода

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 2,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест создано в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за полгода. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Таким образом, к концу второго квартала 2026 года число рабочих мест в ОЭЗ превысило 34 тысячи. Из них 26,6 тысячи создали резиденты.

По словам Ликсутова, за первое полугодие этого года резиденты предоставили на 30% больше новых рабочих мест, чем за тот же период 2025-го. При этом Москва активно поддерживает технологичные производства. Они получают налоговые льготы и современную промышленную инфраструктуру.

Среди резидентов, которые активно расширяют штат, – производитель крупногабаритных железобетонных модулей для строительства жилых домов "Комбинат инновационных технологий – Монарх". В первом полугодии 2026-го там начали работать 636 специалистов. Благодаря этому объем производства вырос в 2,5 раза, теперь там выпускают 10 модулей в день. Наибольшая площадь железобетонных модулей составляет 100 квадратных метров.

Карачаровский механический завод, который также является резидентом, предоставил 147 новых рабочих мест. Сейчас предприятие формирует первый в стране кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Там планируется производить до 12 тысяч подъемников в год, а также начать выпускать и другую продукцию.

Также 131 специалиста за 6 месяцев приняла компания "Велфарм-М", которая производит лекарства.

Ранее сообщалось, что с 20 по 22 октября на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" впервые проведут Международный форум особых экономических зон (IFSEZ-2026). Участники представят передовые проекты и обсудят, как сделать преференциальные режимы эффективнее.