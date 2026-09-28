Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 11:08

Технологии

Участники столичного ИТ-конкурса смогут получить разряд по спортивному программированию

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 2019 года в столице проходит конкурс на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В новом сезоне, который стартовал 14 сентября, для разработчиков свои задачи впервые подготовили не только городские ведомства и ведущие компании, но и Федерация спортивного программирования России, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом году, помимо заслуженных призов, авторы лучших проектов смогут получить юношеские и взрослые разряды по спортивному программированию или даже звания мастеров спорта", – рассказала Сергунина.

Конкурс рассчитан на ИТ-специалистов старше 16 лет. Им предстоит решить одно из 20 заданий и представить свои продукты и сервисы в таких областях, как искусственный интеллект, большие данные, беспилотные технологии.

Начинающих разработчиков дополнительно ждет специальный трек по спортивному программированию. Регистрация на него уже открыта на официальном сайте. Претендентам нужно будет создать онлайн-платформу для поиска и подбора ИТ-вакансий.

Победители в каждой категории получат по 1 миллиону рублей, а занявшие второе и третье места – по 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

За время проведения конкурс привлек свыше 60 тысяч человек. Участники разработали 2,8 тысячи перспективных решений для города и бизнеса.

Число ИТ-специалистов в экономике Москвы может вырасти на 450 тысяч человек к 2033 году, рассказала ранее заммэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Спрос также будет расти на представителей производственных и креативных профессий.

Читайте также


технологиигород

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика