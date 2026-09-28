Участники столичного ИТ-конкурса смогут получить разряд по спортивному программированию

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 2019 года в столице проходит конкурс на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В новом сезоне, который стартовал 14 сентября, для разработчиков свои задачи впервые подготовили не только городские ведомства и ведущие компании, но и Федерация спортивного программирования России, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В этом году, помимо заслуженных призов, авторы лучших проектов смогут получить юношеские и взрослые разряды по спортивному программированию или даже звания мастеров спорта", – рассказала Сергунина.

Конкурс рассчитан на ИТ-специалистов старше 16 лет. Им предстоит решить одно из 20 заданий и представить свои продукты и сервисы в таких областях, как искусственный интеллект, большие данные, беспилотные технологии.

Начинающих разработчиков дополнительно ждет специальный трек по спортивному программированию. Регистрация на него уже открыта на официальном сайте. Претендентам нужно будет создать онлайн-платформу для поиска и подбора ИТ-вакансий.

Победители в каждой категории получат по 1 миллиону рублей, а занявшие второе и третье места – по 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

За время проведения конкурс привлек свыше 60 тысяч человек. Участники разработали 2,8 тысячи перспективных решений для города и бизнеса.

Число ИТ-специалистов в экономике Москвы может вырасти на 450 тысяч человек к 2033 году, рассказала ранее заммэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Спрос также будет расти на представителей производственных и креативных профессий.

